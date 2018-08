Mann mit Marihuana in der Hosentasche entdeckt

Einen jungen Mann mit Drogen im „Gepäck“ haben Polizeibeamte aus Thörl-Maglern geschnappt: Bei Intensiveinreisekontrollen am Karawankentunnel stoppten sie den 25-jährigen Mann aus dem Bezirk Hallein in Salzburg und entdeckten eine kleine Menge Cannabiskraut in seiner Hosentasche. Das Suchtmittel wurde sichergestellt und der Mann wird angezeigt.