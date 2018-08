Bullen-Geisterspiel: „Jungs lieben volles Haus“

Wenn Salzburg im Frühjahr ins Flugzeug zu den Auswärtsspielen in der Europa League stieg, gingen immer Gedanken an die großen Kulissen mit an Bord. 54.000 Fans in Dortmund, 43.000 bei Lazio Rom, 63.000 in Marseille - das motivierte ungemein! Diesmal, vorm Hinspiel im „Quali-Finale“ der Champions League, müssen sich Kapitän Ulmer und Kollegen trotz nicht minder wichtiger Aufgabe auf eine neue Erfahrung gefasst machen. Auf eine, die nur auf den ersten Blick Freude bereitet.