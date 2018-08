Bratislava-Fans stoppen U-Bahn vor Rapid-Match

Die Fans hatten sich gegen 16 Uhr in der slowakischen Hauptstadt getroffen und waren mit Bussen, Bahn und Privatfahrzeugen nach Wien gefahren, wo sie sich gegen 18 Uhr in Oberlaa versammelten. Laut Maierhofer und dem Sprecher der NÖ Polizei, Johann Baumschlager, wurden die Anhänger von Slovan - unter insgesamt 1000 bis 1200 wurden auch 400 bis 600 gewaltbereite erwartet - von der Einsatzeinheit Niederösterreich bereits an der Grenze kontrolliert.