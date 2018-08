Schüler gegen generelles Handyverbot in Österreich

Frankreich führt im Herbst ein gesetzliches Handyverbot an Schulen ein, ab dann müssen Mobiltelefone von allen Kindern und Jugendlichen in Vor-, Grund- und weiterführenden Schulen, also von drei bis 15 Jahren, zu Hause bleiben. Was bei vielen Schülern für besonderen Unmut sorgt: Das Verbot gilt grundsätzlich auch in den Pausen und auch außerhalb der Klassenzimmer. Französische Gymnasien haben die Möglichkeit, ebenfalls ein Handyverbot einzuführen, sind aber nicht dazu verpflichtet.