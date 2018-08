Hippie-Flair mit Milky Chance

„Es ist zwar schon vier Jahre her, dass wir hier waren, aber die Ansagen sind nicht besser geworden“, nuschelte Sänger Clemens Rehbein ins Mikrofon und hatte damit nicht ganz unrecht: Die Pausen zwischen den Songs weiß er nicht recht mit Worten zu füllen. Daran scheinen auch die Gläser Wein nichts geändert zu haben, die sich die Band zuvor im „Der Steirer“ gegönnt haben soll. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. So reihten sich Klassiker wie „Down by the river“ vom ersten Album nahtlos an die neuen Nummern. Dem Aufruf „Peace in the air!“ folgten Hunderte in die Luft gestreckte Zeige- und Mittelfinger, vereinzelt flogen sogar Seifenblasen über die Köpfe des Publikums hinweg, als Greger mit seinen verträumten Mundharmonikasolos loslegte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war es um das Publikum geschehen und alle sangen die „Cocoon“-Textzeile „Eh-Ah Eh-Ah Oh!“ mit. Als Zugabe gab es die tanzbaren Hits „Stolen Dance“, „Sweet Sun“ und vier hell erleuchtete Peace-Zeichen auf der Bühne.