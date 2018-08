Warum schmerzt der Rücken?

Rückenbeschwerden können sowohl körperliche als auch psychische Ursachen wie z. B. Stress haben - oft beeinflussen sich diese gegenseitig. In vielen Fällen ist jedoch einfach zu wenig Bewegung in Kombination mit einer schwachen Rücken- und Bauchmuskulatur die Ursache. Einseitige Haltung etwa am Arbeitsplatz kann Beschwerden fördern. Mögliche Folge: Muskelverspannungen im Bereich der Wirbelsäule, die früher oder später Probleme machen. Denn harte Muskeln reizen benachbarte Nerven, was sich schließlich als Schmerz äußert.