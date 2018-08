Ronaldo nach Grippe aus Spital entlassen!

Der ehemalige Fußball-Superstar Ronaldo hat das Krankenhaus auf Ibiza, in dem er seit Freitag wegen einer schweren Grippe stationiert gewesen war, am Dienstag verlassen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP von einem Spitalsprecher erfahren hat, reiste der 41-jährige Brasilianer von Fotografen und Journalisten unbemerkt am Vormittag durch einen Seiteneingang ab.