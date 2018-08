Polizei-Bodycams lassen weiter auf sich warten

Eigentlich sollten sie bereits seit mehr als einem halben Jahr im Echtbetrieb zum Einsatz kommen, doch noch immer heißt es in puncto Bodycams für die Polizei: Bitte warten! Erst in den nächsten Wochen soll die Vergabe des Auftrags an einen Hersteller erfolgen, hieß es am Dienstag seitens des Sprechers des Innenministeriums, Christoph Pölzl.