Doktor Rossi verschreibt Yamaha Besserungsrezept!

Dabei hatte es vergangenes Jahr noch ganz anders ausgesehen. Da hatte Vinales bei den Wintertests alles in Grund und Boden gefahren und führte dank drei Rennsiegen bis Juni sogar in der WM. Auch Rossi gewann in Assen. Dann aber ging offenbar etwas schief. Rossi erklärte es in Spielberg so. Er weise Yamaha seit Längerem auf ein spezielles Problem hin. „Honda und Ducati haben sehr viel an ihren Bikes verändert. Es ist eine Mischung aus Elektronik und Motor“, lieferte der „Doktor“ Hinweise auf das mögliche Problem. Ob da eine Entschuldigung reicht?