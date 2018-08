„Gogo raus“-Rufe: „Hätte ich wohl auch so gemacht“

Die Saison hat kaum begonnen, und bei Rapid ist schon wieder Feuer am Dach. Trainer Goran Djuricin sprach schon im Sky-Interview von der „schlechtesten Leistung in meiner Ära“. Bei der Pressekonferenz nach dem matten 0:0 gegen den WAC von der „Krone“ auf die „Gogo raus“-Rufe angesprochen, meinte er: „Verständlich. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht.“