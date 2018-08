Djuricin: „Grottenschlecht! Verstehe Fan-Unmut“

„In meiner Ära haben wir noch nicht so schlecht gespielt“, versuchte Djuricin gar nicht, das Ergebnis und die Leistung schön zu reden. Übrigens ebenso wie Thomas Murg, den Djuricin zu Beginn auf der Bank hatte lassen. „So schlecht habe ich uns noch selten gesehen“, so Rapids 10er. Er kam in der zweiten Halbzeit für Neuzugang Ivan. Dass er erstmals in der Saison nicht von Beginn an gespielt hatte? „Das war die Entscheidung des Trainers. Ich habe sie akzeptiert.“