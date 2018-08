Rechtsextreme Fans? Rapid und Austria wehren sich

Es sei „sehr ärgerlich“ gewesen, macht Austria-AG-Vorstand Markus Kraetschmer aus seiner Gefühlslage kein Hehl. Der bei der Austria seit 2013 ausgeschlossene Fanklub „Unsterblich“ war im Vorfeld von Rapids EL-Quali-Partie in Bratislava als möglicher, weil den Slovan-Fans nahestehender Unruhestifter ins Spiel gebracht worden. „Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und immer wieder betont, dass diese Leute bei der Austria keinen Platz haben“, will Kraetschmer die Causa ins richtige Licht gerückt wissen. Dass „Unsterblich“ immer noch als Austria-Fanklub dargestellt werde „und die Austria für mögliche Konflikte - die gottlob ausgeblieben sind - mitverantwortlich gemacht wurde, ist ärgerlich“, so Kraetschmer im ausführlichen Interview mit dem Klub-internen TV: