Drohen Krawalle bei Rapid gegen Slovan Bratislava?

Antisemitische Schmiererei: „Jude Slovan“

Die Begegnung Slovan gegen Rapid ist auf den Tribünen doppelt brisant, weil die Rapid-Fans wiederum eine enge Freundschaft mit dem ebenfalls in Sachen Rechtsextremismus bekannten Anhang von Ferencvaros Budapest verbindet. Dieser Tage fand sich zudem in der Nähe der Generali-Arena auf einem Bretterzaun in hellblauer Schrift die Aufschrift „Jude Slovan“ mit Davidsternen. Die antisemitische Aktion wird der Wien-Sektion von Sparta Prag zugeschrieben. Den Anhang der Tschechen verbindet eine langjährige Rivalität mit jenem von Slovan Bratislava. In allen diesen Fällen sind nicht unbedingt politische Differenzen ausschlaggebend. Vielmehr könnte es in Bratislava und eine Woche später in Wien darum gehen, sich auszumachen, wer unter den mitteleuropäischen rechtsextremen Fans einen Führungsanspruch stellen darf, so Bonvalot. Auch bei Rapid gibt es dem Experten zufolge rechtsextreme Schlägertrupps. „In der Rapid-Kurve läuft es versteckter, codiert. Die zeigen die Gesinnung eben nicht.“