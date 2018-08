ManUnited gewinnt Liga-Auftakt gegen Leicester

Leicesters Jamie Vardy machte es in der Nachspielzeit mit dem Anschlusstor (92.) noch einmal spannend. Der aufgerückte Goalie Kaspar Schmeichel setzte einen Kopfball nach Eckball in der letzten Aktion des Spiels knapp am Tor vorbei. Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs kam bei Leicester nicht zum Einsatz.