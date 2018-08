Königin nicht nur für eine Nacht

Auch das Kostüm musste in letzter Sekunde geändert werden. „Dies gestaltete sich gar nicht so einfach, zudem es mit unzähligen Swarovski-Kristallen besetzt ist. Es war mir ein paar Nummern zu groß, aber das war zu diesem Zeitpunkt wirklich mein geringstes Problem“, lacht die junge Sängerin, die aus einer Musiker-Familie - ihr Vater ist Komponist, die Mutter Violinistin - stammt. „Ich wollte zunächst Schauspielerin oder Musicalsängerin werden, habe mich dann aber doch für die klassische Ausbildung am Konservatorium in Gent entscheiden. Musik war immer schon meine große Leidenschaft!“