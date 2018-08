Kirchenmitglied bleiben - oder doch nicht?

Dafür wollen wir uns einsetzen. In unseren Gottesdiensten, im Religionsunterricht, im Gemeindeleben, Seelsorge und Diakonie. Und wir tun das nicht, weil wir Sonntagvormittag zufälligerweise nichts Besseres zu tun haben. Wir tun das, weil wir glauben, dass die ganze Welt - und wir mit ihr - miteinander und mit Gott in Beziehung stehen. Dass wir kein Zufallsprodukt sind, das sich am Ende der Tage in nichts auflöst. ‘Du bist gewollt, du wirst begleitet, du bist nicht allein, du wirst erwartet‘, so hat die Theologin Susanne Heine die Essenz des christlichen Glaubens zusammengefasst. Und das gilt für jeden von uns.“