Doppler/Horst-Bezwinger holen Turniersieg in Wien

Mit ihrem 19. Sieg in Serie fixierten sie nach dem Major in Gstaad und der EM in den Niederlanden den nächsten Turniererfolg. „Ich kann es gar nicht glauben, wir sind natürlich überglücklich. Wir spielen momentan einfach sehr stark“, betonte der 21-Jährige Mol, der erneut mit mehreren erfolgreichen Blocks geglänzt hatte.