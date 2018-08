Mercedes GLE: Besser beim Rasen, Gleiten & Kraxeln

Erstmals drei Sitzreihen

Zwar ist das E-ABC die größte Innovation der neuen Baureihe. Doch wird man davon nur profitieren, wenn man tief in die Tasche greift. Denn genau wie die dafür notwendige Luftfederung gibt es das innovative Fahrwerk nur gegen Aufpreis. Was dagegen alle genießen, die den Grundpreis aufbringen, das sind deutlich bessere Platzverhältnisse und ein gründlich modernisiertes Interieur. Denn während es vorne ein Cinemascope-Cockpit im Stil der neuen A-Klasse samt dem Bediensystem MBUX und der Sprachsteuerung „Hey Mercedes“ gibt, bietet der GLE hinten deutlich mehr Raum. Bei gut zehn Zentimetern mehr Radstand kann man im Fond fast so gut sitzen wie in einer S-Klasse und hat im Kofferraum so viel Platz, dass Mercedes erstmals sogar eine dritte Sitzreihe anbietet.