Laudas Drama: „Keine Spätfolge des Feuerunfalls“

1976 wäre er beinahe in der Flammenhölle am Nürburgring ums Leben gekommen. 42 Jahre später bangt die Nation erneut um Niki Lauda. Genau einen Tag nach dem Jahrestag des Feuerunfalls musste Lauda eine Spenderlunge verpflanzt werden. Der ehemalige Champion liegt in sehr ernstem Zustand im AKH. Besteht zwischen dem Unfall und seiner schweren Lungenerkrankung ein Zusammenhang? Sein Operateur, der angesehene Lungenfacharzt Dr. Walter Klepetko, verriet krone.at: „Man kann absolut davon ausgehen, dass die Lungen-Transplantation keine Spätfolge des Feuerunfalls ist!“