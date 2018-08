Sturm trifft in Europa-League-Quali auf Larnaka!

Sturm Graz trifft in der dritten Quali-Runde zur Europa League auf AEK Larnaka. Zyperns Cup-Sieger setzte sich am Donnerstag im Heim-Rückspiel der zweiten Quali-Runde gegen den irischen Vertreter Dundalk mit 4:0 (3:0) durch und kam nach dem 0:0 im Hinspiel letztlich souverän weiter. Im ersten Duell sind die Steirer am 9. August Gastgeber, am 16. August muss man auf die Insel.