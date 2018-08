Historische Bilder vom Bahnhof Neumarkt gesucht

„Baubeginn für die Revitalisierung des Bahnhofs ist Mitte 2019, wir haben somit noch ein bisschen Zeit, um entsprechende Bilder zu sammeln“, erklärt der Neumarkter Bürgermeister Adi Rieger. „Ziel ist es, nach Möglichkeit den ursprünglichen Charakter des Gebäudes wieder zu erhalten und durch moderne Architektur-Elemente zu ergänzen. Wir wurden von den ÖBB gebeten, alte Ansichten oder Fotos zu übersenden, haben in unseren Archiven aber bisher noch nichts Konkretes gefunden. Deshalb bitten wir nun die Bevölkerung um Unterstützung.“



Entsprechende Bilder können direkt am Gemeindeamt in Neumarkt am Wallersee abgegeben oder eingescannt per E-Mail an stadt@neumarkt.at geschickt werden.