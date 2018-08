Wien-Major: Damen schon zum Auftakt ausgeschieden

Deutlich erfreulicher als die sportliche Bilanz fiel am Eröffnungstag jene für die Veranstalter aus. Denn das Stadion war bei Temperaturen weit jenseits der 30 Grad vor allem bei den Matches mit österreichischer Beteiligung bereits sehr gut gefüllt. Über den Tag verteilt wurden am Veranstaltungsgelände auf der Donauinsel genauso wie am ersten WM-Tag im Vorjahr 12.000 Besucher gezählt. Bis zum Wochenende dürften es bei anhaltender Hitze noch deutlich mehr werden.