Schankwagen krachte im Zillertal in Schaufenster

Am Sonntag gegen 4 Uhr wurde in Mayrhofen nach Zeugenaussagen von zwei bisher noch unbekannten Burschen bei einem vor dem Gemeindeamt abgestellten Schankwagen die Handbremse gelöst. Der Schankwagen rollte daraufhin 50 Meter die Hauptstraße entlang und prallte in das Schaufenster eines Geschäftes. Das Schaufenster wurde schwer beschädigt, am Bierwagen entstand ebenfalls Sachschaden. Da aufgrund des „Straßenfestes“ in Mayrhofen noch viele „Heimgänger“ auf der Hauptstraße unterwegs waren, dürften die Burschen eventuell von mehreren Leuten gesehen worden sein. Etwaige noch nicht bekannte Zeugen werden ersucht, sich auf der PI Mayrhofen zu melden: 059133/7254