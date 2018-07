Liverpool besiegt ManU vor 100.000 (!) Zuschauern

Nach einem Foulspiel an Liverpools Mohamed Salah sorgte Sadio Mané (28. Minute) mit einem Elfmeter für die 1:0-Führung der Reds. Allerdings konnte nur drei Minuten später Manchesters Andreas Pereira (31.) per Freistoß den Ausgleich erzielen. Nach dem Seitenwechsel waren es Daniel Sturridge (66.), Sheyi Ojo (74. per Elfmeter) und der frühere Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri (82.), die im Stadion der University of Michigan für die weiteren Tore sorgten.