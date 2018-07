Leipzig startet mit lockerem 4:0 in Europa league

RB Leipzig ist am Donnerstag mit einem lockeren 4:0-(2:0)-Erfolg über den schwedischen Außeneiter BK Häcken in die Qualifikation zur Europa League gestartet. Der Salzburger Stefan Ilsanker sah vom kleinlich agierenden Schiedsrichter Aleksandar Stavrev aus Mazedonien in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte und fehlt im Rückspiel in Göteborg am 2. August.