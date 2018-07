10 Minuten Gameplay zu „Shadow of the Tomb Raider“

Square Enix hat ein neues Gameplay-Video zum kommenden Lara-Croft-Abenteuer „Shadow of the Tomb Raider“ veröffentlicht. Darin stellten die Entwickler den Schauplatz „Paititi“ näher vor, der sozusagen als Ausgangspunkt für Laras Abenteuer dienen soll. Im zehnminütigen Video machen die Entwickler uns bekannt mit den Bewohnern Paititis und der prächtigen Landschaft. Selbst erforschen können wir die Gegend ab 14. September, wenn „Shadow of the Tomb Raider“ für PC, PS4 und Xbox One erscheint.