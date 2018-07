Bahn frei für Smartphones mit 48-Megapixel-Kamera

Erste 48-Megapixel-Smartphones könnten 2019 erscheinen

Die ersten Muster des Chips sollen im September ausgeliefert werden - so dass Smartphones damit im kommenden Jahr auf den Markt kommen dürften. Den Preis des Chips gibt Sony mit 3000 Yen (23 Euro) an. Der japanische Konzern ist der führende Lieferant von Kamerasensoren für Smartphones und verkauft sie unter anderem an die Spitzenreiter Samsung und Apple. Sonys eigene Smartphones zeichnen sich durch hohe Bildqualität aus, bringen dem Elektronikriesen aber nur geringe Marktanteile.