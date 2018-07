Zum Fünfziger „woar‘n olle Stoanis do!“

Fast so berühmt wie „Arnie“

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Fritz, Reinhold und Hans antraten, um die Bühnen der volkstümlichen Musik zu erobern. Jetzt, sieben Jahre nach der offiziellen Musikanten-Pension, waren sie noch einmal zu hören - im exklusiven Kreis der Glücklichen, die eine Karte ergattern konnten, oder als VIP eingeladen waren: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gratulierte natürlich persönlich. Bewundernd merkte er an, dass die Stoanis nicht nur daheim, sondern auch in der Ferne fast so berühmt sind wie Arnold Schwarzenegger, den sie einst im Super-Hit „Steirermen san very good“ hymnisch besungen haben.