Mexikos Altstar Marquez beendet seine Karriere

Mexikos Altstar Rafael Marquez hat seine Profi-Karriere offiziell für beendet erklärt. „Einfach Danke!“, schrieb der 39-jährige Defensivspieler am Samstag auf Twitter. „El Kaiser“ hatte zuletzt in Russland zum fünften Mal an einer WM teilgenommen und 147 Länderspiele für sein Land bestritten. Das WM-Achtelfinale gegen Brasilien (0:2) war sein letzter Auftritt.