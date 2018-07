Drahtesel statt Pferdeausflug: WM-Stars im Urlaub

Sommer, Sonne und traumhafte Strände. Manch ein prominenter Gast landete sogar in Tirol. Zufällig. So geschehen am Donnerstagabend in Stams. Bürgermeister Franz Gallop machte es sich gerade in der Orangerie gemütlich, als neben ihm Manuel Neuer Platz nahm. Deutschlands Tormann war per Rad gemeinsam mit Kumpels Richtung Längenfeld unterwegs. Bei Stams hatte Neuer aber einen Platten, machte daraufhin Halt in dem Restaurant.