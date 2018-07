Neuer Wohntrend: Mobile Immobilien

Microloft

Das Grazer Unternehmen Microloft baut Fertigteilhäuser in Holzriegelbauweise, die in zwei Größen (48 bzw. 69) erhältlich sind. Innerhalb von nur zwei Tagen sind die vorgefertigten Häuser bezugsfertig und können bei Bedarf mitsamt Möbeln problemlos an einen neuen Standort transportiert und neu aufgebaut werden. Das Haus wird dabei mittels Mobilkran auf einen vorgefertigten Unterbau gestellt. Mehrere Fassaden- und Ausstattungsvarianten stehen zur Auswahl, alle Anforderungen für ein Niedrig-Energie-Haus sind erfüllt. Ein Microloft eignet sich zur privaten Wohnnutzung ebenso wie als Feriendomizil oder für gewerbliche Zwecke.