Europa-League-Quali: Admira trifft auf ZSKA Sofia

ZSKA Sofia heißt der Gegner von Admira Wacker in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Der 31-fache bulgarische Meister setzte sich im Rückspiel beim Riga FC mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Das einzige Tor zum 1:0-Heimsieg von Riga in der regulären Spielzeit, der das Hinspielergebnis egalisierte, erzielte Antonijs Tschernomordijs in der 44. Minute.