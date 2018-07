Entschied das? Die Rede von Pogba vor dem Finale

„Ich will nicht viel reden. Jeder weiß, wo wir sind. Jeder weiß, was wir wollen. Jeder von uns weiß, welchen Weg wir gegangen sind. Man sieht es in unserem Herzen in unserem Blick. Ich sehe es bei jedem von euch. Jeder ist konzentriert. Wir dürfen nicht vergessen, und es kann sein, dass ich mich wiederhole, also es kann sein, dass wir nur 90 Minuten davon entfernt sind, Geschichte zu schreiben. Weltmeister zu werden. Ein Match. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr schon hinter euch habt, jeder in seinem Leben, während seiner Laufbahn. Wir haben aber dieses Spiel, das alles verändern kann. Es gibt zwei Teams, aber nur einen Pokal. Sie wissen das auch, sie wollen ihn auch. Wir haben schon ein Finale verloren. Wir wissen das alle sehr wohl, es ist hier drinnen, es steckt noch im Hals, in unseren Köpfen. Heute lassen wir es der anderen Mannschaft nicht, dass sie nimmt, was uns zusteht. Wir schauen einander an und wir lassen das nicht wegnehmen. Ich will, dass wir in der Erinnerung von allen Franzosen bleiben. Und auch von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Wir haben 90 Minuten um Geschichte zu schreiben. Für Immer. für Immer. Ich schaue euch an, ich habe keine Lust zum Schreien. Wir gehen raus auf das Feld und ich will Tränen sehen. Freudentränen."