Salzburgs U-21-Juwel Honsak wird ein Kieler

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat Mathias Honsak für die kommende Saison an den deutschen Zweitligisten Holstein Kiel verliehen. Der 21-jährige Nachwuchsteamspieler war bereits in der abgelaufenen Saison an Liga-Konkurrent Altach verliehen gewesen. Für die Vorarlberger erzielte der Flügelspieler drei Tore.