Das Trauma im Hinterkopf

Dass es zumeist eine Verarbeitung des Traumas inne hat, wird bei Madame d’Ora besonders deutlich. Die gebürtige Wienerin Dora Kallmus war in den 1920ern in Wien, aber auch Paris eine äußerst erfolgreiche Mode- und Porträtfotografin, die Stars wie Josephine Baker für die renommiertesten Magazine ablichtete. Nachdem sie 1942 Paris aufgrund ihres jüdischen Hintergrunds verlassen musste und die Kriegszeit in einem Dorf in der Nähe von Lyon überlebte, gibt sie die Tristesse dieser Zeit und den Schrecken des Holocaust’ beeindruckend in ihren Arbeiten wieder. „In ihrer ,Schlachthofserie’, die in Salzburg entstandenen Aufnahmen in den Flüchtlingslagern, oder die düster inszenierten Figuren des Salzburger Marionettentheaters scheinen zutiefst von ihren eignen Erfahrungen geprägt“, betont Christiane Kuhlmann. Auch die Damen, schick in Salzburger Tracht gewandet, wirken nicht glücklich und scheinen aus der Dunkelheit der Vergangenheit vor die Kamera zu treten. Ihre Bilder sind perfekte Inszenierungen, die die Tragik nur subtil durchblicken lassen.