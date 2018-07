Schwedenplatz neu: Noch ist nichts passiert

Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) will 2019 also die Rotenturmstraße in eine Begegnungszone umwandeln und die Neugestaltung des Schwedenplatzes angehen. Dabei hat sie nicht nur vergessen, den Bezirk einzubinden. Auch mit der BP-Tankstelle, die wegkommen soll, hat die Stadt nicht gesprochen. Und die denkt nicht ans Wegziehen.