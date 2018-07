Auf zum Acoustic Lakeside Festival

Von 19. bis 21. Juli findet wieder das legendäre Acoustic Lakeside Festival am malerischen Sonnegger See statt. Tausende Musikfans werden dabei erwartet, die gemeinsam mit Bands wie The Loranes, Faber, Lili, Shout out Louds, The Naked and Famous und vielen mehr das Festivalgelände inmitten der Natur in eine einzigartige Stimmung hüllen werden. Um akustische Klänge noch stärker hervorzuheben, werden die Bands Son Lux aus den USA und Farewell Dear Ghost aus Graz sogar von einem Orchester begleitet - eine Weltpremiere, die einmal mehr Gänsehautstimmung pur garantiert!