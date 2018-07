Watzke: Selbst BVB-Talente für Austria unleistbar!

Kritik gab es in den vergangenen Tagen immer wieder an der Krisenbewältigung im DFB. Watzke sah den Verband dabei auf verlorenem Posten. Angefangen bei der Diskussion um Ilkay Gündogan und Mesut Özil und deren Foto mit Recep Tayyip Erdogan sei die Situation nicht mehr zu kontrollieren gewesen. „In dem Moment kannst du nicht mehr gewinnen, wenn so etwas passiert. Und wenn du dann in dieser Gruppe Vierter wirst, hast du verloren. Da kannst du sagen, was du willst“, so Watzke.