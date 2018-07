E-Zigarette im Cockpit: Kopilot löst Sturzflug aus

Ein Kopilot hat in China den Sturzflug eines Flugzeugs ausgelöst - weil er am Arbeitsplatz seine Sucht nicht im Griff hatte. Er gönnte sich ein paar Züge aus seiner E-Zigarette. Damit der Rauch nicht in die Kabine zieht, wollte er den Ventilator abstellen. Da er dabei gleich zwei falsche Knöpfe drückte, sackte die Maschine mehr als 7600 Meter ab. Statt nach dem dramatischen Zwischenfall den nächsten Flughafen anzusteuern, wurde der Flug einfach fortgesetzt, als wäre nichts geschehen.