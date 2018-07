FINALE! Kroatien beendet Englands „Sommermärchen“

Kroatien hat es geschafft - erstmals überhaupt in ihrer Geschichte stehen die „Kockasti“ im Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft! Was der in den vergangenen Jahren ihren hohen Ansprüchen nie ganz gerecht gewordenen „Goldenen Generation“ vor wenigen Wochen wohl nur unverbesserliche Optimisten zugetraut hatten, schaffte die Truppe von Trainer Zlatko Dalic nun dank eines 2:1-Sieges (nach Verlängerung) gegen England. Und plötzlich scheint der allergrößte Triumph in der kroatischen Fußball-Geschichte in greifbarer Nähe, der Gewinn des ersten Weltmeister-Titels! „Nur“ mehr die „Equipe Tricolore“ Frankreichs steht dem entgegen…