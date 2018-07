England: Dank Spezialeinheit voll unter Strom!

Einen Ex-Star „bekehrt“

Dem Team schwappt eine Welle der Unterstützung entgegen. So meinte Ex-Kapitän Rio Ferdinand, der mit Stars wie David Beckham, Steven Gerrard oder Frank Lampard bei Großereignissen immer wieder enttäuschte, kürzlich: „Das Team hat mich zum Gläubigen gemacht. Seit Ewigkeiten glaube ich wieder einmal, dass der WM-Titel drinnen ist.“ Was zu seiner Zeit nie machbar gewesen sei, weil immer eine depressive Stimmung geherrscht habe. „Jetzt ist da eine unglaublich positive Energie in der Truppe. Deshalb ist alles möglich.“ Sicher auch ein Verdienst des Teamchefs. Und seinen Abwegen.