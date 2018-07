Mit Marin Cilic schon vierter Top-Ten-Spieler out

Nadal festigt Platz eins

Dem Spanier Rafael Nadal fehlt dank des 6:4-6:3-6:4-Erfolgs über den Kasachen Michail Kukuschkin nur noch ein Matchsieg an der Church Road, um auch nach dem Rasenklassiker von Wimbledon fix den Platz am Thron des ATP-Rankings einzunehmen. Der 32-Jährige hatte dabei durchaus Mühe mit der unorthodoxen Spielweise seines Gegners, der 13 Breakchancen vorfand. Im dritten Durchgang war Kukuschkin sogar schon 3:1 vorne gelegen, der 17-fache Grand-Slam-Triumphator konnte den Satzverlust aber noch abwenden. In der dritten Runde bekommt es Nadal mit dem 19-jährigen Australier Alex de Minaur zu tun, der den Franzosen Pierre-Hugues Herbert in vier Sätzen bezwang.