Kräftezehrender Einsatz bei 20-Hektar-Flurbrand

„Bauern trugen zum Einsatzerfolg bei“

Mit mehreren Löschleitungen und Wasserwerfern, jedoch auch händisch mit Schanzwerkzeug und sogenannten Feuerpatschen (ein optisch an einen Besen erinnerndes Gerät, mit dem die Flammen „ausgestrichen“ werden, Anm.) kämpften die Helfer gegen das Flammenmeer, das durch den Wind immer wieder aufs Neue angefacht wurde. „Maßgeblich zum Einsatzerfolg trugen auch mehrere Bauern bei, die mit verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten Schneisen in die Felder zogen, um die Ausbreitung des Feuers einzudämmen“, richtete die Feuerwehr lobende Worte an die hilfsbereiten Landwirte.