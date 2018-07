Feuer in Ferienanlage: „Rannten um unser Leben“

Albtraum für die Hotelgäste in einer Ferienanlage nahe Belek an der türkischen Riviera: In dem Fünf-Sterne-Hotel brach Montagfrüh plötzlich ein Feuer aus. Auch Dutzende Österreicher rannten um ihr Leben. Teile des Gebäudes sind derzeit unbewohnbar. Die Gäste wurden nach langem Hin und Her in anderen Anlagen untergebracht.