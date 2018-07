Handy-App soll Einwilligung zum Sex bezeugen

Seit Sonntag ist in Schweden das sogenannte Einverständnis-Gesetz in Kraft, das Geschlechtsverkehr ohne ausdrückliche Zustimmung der Beteiligten als Vergewaltigung einstuft. Passivität soll damit nicht länger als stilles Einverständnis interpretiert werden können. Wie das in der Praxis funktionieren soll, darüber wird in dem skandinavischen Land allerdings noch debattiert. Eine Anwaltskanzlei verspricht jetzt Abhilfe - in Form einer App.