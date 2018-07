Einverständnis-Gesetz tritt in Schweden in Kraft

Sex nur noch nach Vertrag? In Schweden gilt von diesem Sonntag an das sogenannte Einverständnis-Gesetz, welches festlegt, dass beide Partner ausdrücklich und erkennbar mit Geschlechtsverkehr einverstanden sein müssen. Alles andere wird als Vergewaltigung gewertet. Wie das in der Praxis funktionieren soll, darüber wird in dem skandinavischen Land allerdings noch debattiert.