Hamilton geschockt: „So etwas noch nicht erlebt!“

Für Wolff und Co. ging es deshalb noch am Sonntagabend zurück nach England. „Schon morgen um 8.00 Uhr früh werden wir in der Fabrik sein, um zu analysieren, was falsch gelaufen ist, damit wir die Fehlerquote minimieren und das Beste am kommenden Rennwochenende in Silverstone rausholen können“, kündigte der Mercedes-Motorsportchef an, bevor er aus der Steiermark abreiste.