Öffi-Streik: Steirerfront gegen den 12-Stunden-Tag

Alles steht still, wenn der starke Arm der Gewerkschaft es so will! Gute Nerven werden die Steirer am Montag brauchen, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsplatz gelangen wollen. Denn zwischen 6 und 9 Uhr geht wohl nichts mehr, die ÖBB halten Betriebsversammlungen ab und schieben Züge aufs Abstellgleis. Grund der Proteste: Ärger über den 12-Stunden-Tag!