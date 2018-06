Bryan Adams packt über Prinzessin Diana aus

Zu Gast in der TV-Show „Watch What Happens Live with Andy Cohen“ wurde Bryan Adams jetzt zu seiner Beziehung zu der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana ausgefragt. Es gebe viele Gerüchte, dass er und Lady Di eine Affäre gehabt hätten, so der Moderator zu dem Musiker. „Ihr Butler hat gesagt, dass er Sie immer in den Kensington-Palast geschmuggelt hat. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Prinzessin Diana beschreiben?“, wollte Cohen von dem 58-Jährigen wissen.