Gruppensieg! Starke Urus zähmen russischen Bären

Uruguay hat sich am Montagsnachmittag dank eines überzeugenden 3:0-Erfolgs über WM-Gastgeber Russland mit dem Maximum von neun Punkten souverän den Sieg in der Gruppe A gesichert! Der Grundstein dafür wurde bereits in der ersten Hälfte gelegt. Anders als in ihren ersten beiden Spielen enttäuschten die Russen dieses Mal spielerisch auf der ganzen Linie und bekamen im ersten Härtetest des Turniers deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Uruguay dagegen blieb auch im dritten Spiel ohne Gegentreffer. Beide Teams waren schon vor der Partie für das Achtelfinale qualifiziert. Die dortigen Gegner heißen entweder Portugal oder Spanien, die ihr letztes Gruppenspiel am Montagsabend (20 Uhr) absolvieren.